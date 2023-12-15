На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние шесть лет: чем она грозит россиянам

Вспышка на Солнце превзошла две вспышки умеренного уровня, произошедшие в 10:44 (магнитуда M5,8) и 16:48 (магнитуда M2,3) в тот же день. Этот всплеск солнечной активности превзошел также вспышку в феврале 2023 года, классифицированную как вспышка магнитудой X2.2. Предыдущая рекордная вспышка на Солнце произошла шесть лет назад, в сентябре 2017 года, и вызвала сбои в радиосвязи и сигналах GPS.

Солнечные вспышки возникают в результате пересоединения магнитных силовых линий на поверхности Солнца, в результате чего высвобождается колоссальное количество энергии. Самые мощные вспышки, относящиеся к X-классу, могут соперничать по силе взрыва с миллиардами водородных бомб. Эксперты предупреждают, что такие солнечные извержения часто предшествуют магнитным бурям, а следующая ожидается в субботу, что может оказать влияние на магнитное поле Земли. Людям, подверженным влиянию погоды на здоровье, особенно тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется в эти периоды соблюдать режим здорового сна и принимать предписанные лекарства.