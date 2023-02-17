На создателя криптовалюты Terra завели уголовное дело за мошенничество

Согласно жалобе SEC, компания Terraform Labs и ее соучредитель До Квон "осуществили мошенническую схему, которая привела к потере не менее 40 миллиардов долларов рыночной стоимости".

В сентябре прошлого года Южная Корея выдала ордер на арест Квона, а Интерпол, как сообщается, выпустил призыв к международным правоохранительным органам "определить местонахождение и временно арестовать лицо в ожидании экстрадиции, передачи или аналогичных юридических действий".

Несмотря на то, что Квон настаивает, что он "не в бегах", в жалобе отмечается, что "его нынешний адрес неизвестен". SEC обвиняет Terraform и Квона в том, что они ввели инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD, отметив, что они не сообщили инвесторам, что падение цены монеты ниже привязки к доллару "будет означать гибель для всей экосистемы Terraform". Кроме того, агентство утверждает, что Квон и Terraform ложно сообщили своим клиентам, что Chai, корейское приложение для электронных мобильных платежей, использует блокчейн Terraform для обработки платежей.