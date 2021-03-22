На спутнике Сатурна нашли пригодное для зарождения жизни место

Титан является единственным, помимо Земли, объектом Солнечной системы, где жидкость точно может существовать на поверхности. Учёные считают, что непосредственно жидкая вода может прятаться на спутнике Сатурна под ледяной оболочкой.

Авторы нового исследования заявили, что вода из недр Титана иногда должна смешиваться с углеводородами на поверхности. Такое происходит из-за столкновений с другими телами: тогда образуются трещины.

Учёные даже смоделировали столкновение, которое стало причиной появления самого крупного на Титане кратера. В поперечнике он достигает 425 километров. Возраст кратера достигает миллиарда лет. Исследователи рассчитали, что энергии удара хватило для появления на поверхности жидкого водного озера. За миллион лет оно замёрзло.

Учёные считают, что миллиона лет могло хватить для зарождения примитивной жизни.