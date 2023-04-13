На США скоро могут обрушиться миллионы тонн гниющих растений

На США скоро могут обрушиться миллионы тонн гниющих растенийЭто не только опасно, но и противно пахнет
Спутник ESA Sentinel-2 обнаружил крупнейшее за всю историю наблюдений цветение водорослей саргассум, которое движется к восточному побережью США. Если они доберутся до пляжей, водоросли вскоре сгниют под солнцем, выделяя токсичный сероводородный газ и тошнотворный запах тухлых яиц.
Фото: ESA
Цветение простирается на 8 851 км и весит примерно 10 миллионов тонн. По мере приближения к берегам оно может оказать пагубное влияние на рыболовство и местную экологию.
Саргассова водоросль растет в Саргассовом море. Пузыри с воздухом у этого сорняка удерживают его на плаву, и он превращает Саргассово море в матовые джунгли, где живут морские коньки, и которые служат местом спаривания для европейских и американских угрей.
На протяжении веков оно приобрело мифическую репутацию кладбища кораблей, потому что сорняки не давали команде из них выбраться.
Потенциальное воздействие саргассума может привести к многомиллионному экономическому ущербу, поэтому Европейское космическое агенство (ЕКА) и не только внимательно следят за дрейфом гигантского “коврика”.
Где именно он может оказаться, пока неясно.