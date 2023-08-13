На станции «Луна-25» запустили научные приборы и уже получают первые данные

Автоматическая станция «Луна-25» на пути к Луне впервые активировала свои научные инструменты. Это важный шаг в миссии, о котором сообщили в Роскосмосе. Первые данные измерений во время полёта к Луне уже получены и переданы на обработку научной группе.

Аппарат «Луна-25», разработанный Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, продолжает свой путь к Луне. Все системы работают в нормальном режиме, связь с ним стабильная, и энергосбаланс положителен. Запуск станции с ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся 11 августа, и к 21 августа планируется её мягкая посадка.

Основная цель «Луны-25» — отработать технологию мягкой посадки. Если миссия успешна, это станет первой посадкой на Южном полюсе Луны. Станция будет исследовать внутреннюю структуру, изучать ресурсы, такие как вода, и изучать воздействие космических лучей и излучений на поверхность Луны.

На борту аппарата установлены камеры, которые будут снимать видео посадки, панорамы Луны в HDR и оседающую пыль для анализа. Станция будет проводить автоматическую и командную съёмку, чтобы получить максимум информации о поверхности Луны.