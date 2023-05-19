На стене индийского храма нашли ранее неизвестное существо

На стене индийского храма нашли ранее неизвестное существоТеперь это Hemidactylus quartziticolus
Группа исследователей сделала захватывающее открытие в храме в Туттуккуди, штат Тамилнад, Индия. Исследуя ночью скалистую местность, они наткнулись на ранее неизвестный науке вид гекконов.
Результаты исследования показывают, что этот геккон, названный Hemidactylus quartziticolus или геккон Туттуккуди, отличается от других известных видов. Он имеет коричневато-бежевое тело длиной не более 7,6 сантиметра, украшенное черными или темно-коричневыми пятнами, образующими на спине узор в виде буквы «X».
Его уникальной особенностью является наличие небольших шиповидных бугорков, расположенных вдоль тела, что придает ему колючий вид. Благодаря генетическому и физическому анализу ученые подтвердили его статус как отдельного вида.
Хотя регион, где был обнаружен геккон, не отличается биоразнообразием, исследователи считают, что дальнейшее изучение этой местности может привести к открытию новых неизученных видов.