На стене индийского храма нашли ранее неизвестное существо

Результаты исследования показывают, что этот геккон, названный Hemidactylus quartziticolus или геккон Туттуккуди, отличается от других известных видов. Он имеет коричневато-бежевое тело длиной не более 7,6 сантиметра, украшенное черными или темно-коричневыми пятнами, образующими на спине узор в виде буквы «X».

Его уникальной особенностью является наличие небольших шиповидных бугорков, расположенных вдоль тела, что придает ему колючий вид. Благодаря генетическому и физическому анализу ученые подтвердили его статус как отдельного вида.

Хотя регион, где был обнаружен геккон, не отличается биоразнообразием, исследователи считают, что дальнейшее изучение этой местности может привести к открытию новых неизученных видов.