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На сто лет отстали российские города-миллионники от Москвы по уровню экономического развития

Всего в России 16 миллионников, вместе с Москвой
Центр городской экономики КБ «Стрелка» опубликовал исследование уровня валового городского продукта (ВГП) в городах России. Оказалось, что по экономическим показателям города-миллионники отстают от Москвы на сто лет.

Валовый городской продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики в одном городе. Так, например, в 2017 году все 16 городов-миллионников России обеспечивали 32% ВВП всего государства.

Чтобы узнать вклад каждого отдельного города, эксперты проанализировали все экономические показатели. Оказалось, что на Москву приходится 54% от общего вклада городов-миллионников в экономику страны.

Но это не самый интересный вывод из исследования. Выяснилось, что в 2017 году все нестоличные города-миллионники вместе взятые привлекли лишь 58% от объёма инвестиций, который получила Москва.

Эксперты пишут, что все российские миллионники, кроме Москвы, оказались в ловушке среднего дохода: пока они не могут выработать подходы для дальнейшего роста.

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