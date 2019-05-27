На сто лет отстали российские города-миллионники от Москвы по уровню экономического развития

Валовый городской продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики в одном городе. Так, например, в 2017 году все 16 городов-миллионников России обеспечивали 32% ВВП всего государства.

Чтобы узнать вклад каждого отдельного города, эксперты проанализировали все экономические показатели. Оказалось, что на Москву приходится 54% от общего вклада городов-миллионников в экономику страны.

Но это не самый интересный вывод из исследования. Выяснилось, что в 2017 году все нестоличные города-миллионники вместе взятые привлекли лишь 58% от объёма инвестиций, который получила Москва.

Эксперты пишут, что все российские миллионники, кроме Москвы, оказались в ловушке среднего дохода: пока они не могут выработать подходы для дальнейшего роста.