На Тайване заметили приближение 14 самолетов и 6 кораблей Китая

Опубликовано 10 февраля 2025, 06:001 мин.
На Тайване заметили приближение 14 самолетов и 6 кораблей КитаяКитайские самолеты и корабли приблизились к Тайваню
Вооруженные силы Тайваня сообщили, что 14 китайских самолетов и 6 военных кораблей были замечены у берегов острова. Девять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную и юго-западную зоны ПВО Тайваня, пишет ТАСС. Тайваньские военные следили за ситуацией и приняли необходимые меры.
«14 самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК были обнаружены вокруг Тайваня до 6:00 сегодня. Девять самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — говорится в сообщении.
Китай регулярно отправляет свою авиацию и флот вблизи острова, который Пекин считает своей территорией. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, после того как туда отступили войска, проигравшие гражданскую войну в Китае.