На Тайване заметили приближение 14 самолетов и 6 кораблей Китая

«14 самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК были обнаружены вокруг Тайваня до 6:00 сегодня. Девять самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — говорится в сообщении.

Китай регулярно отправляет свою авиацию и флот вблизи острова, который Пекин считает своей территорией. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, после того как туда отступили войска, проигравшие гражданскую войну в Китае.