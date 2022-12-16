На территорию России упали обломки неизвестного происхождения

Власти российского региона заявили, что утром 16 декабря на единый номер экстренных оперативных служб 112 поступил звонок о падении на территории Еланского муниципального района металлических предметов. Вскоре после этого, “информация была передана в ОМВД России по Еланскому району, МЧС и другие службы для проведения соответствующих мероприятий”, - цитирует администрацию РБК.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Ущерб социально значимой инфраструктуре Еланского района также не был нанесен, заявили власти.

Как пишет Лента.ру, место падения неизвестного объекта оцепили, туда прибыли сотрудники МЧС: “Из обломков видны торчащие пучки цветных проводов, надписи на корпусе сделаны по-русски, это следует из фотографий очевидцев”.