Наука и технологии
17:51, 16 декабря 2022
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На территорию России упали обломки неизвестного происхождения

Власти подтвердили

В Еланском районе Волгоградской области произошло падение обломков неопознанного объекта. Об этом, со ссылкой на администрацию района, пишет РБК. Сообщается, что на месте начали работать экстренные службы.

На территорию России упали обломки неизвестного происхождения

Фото: Unsplash

Власти российского региона заявили, что утром 16 декабря на единый номер экстренных оперативных служб 112 поступил звонок о падении на территории Еланского муниципального района металлических предметов. Вскоре после этого, “информация была передана в ОМВД России по Еланскому району, МЧС и другие службы для проведения соответствующих мероприятий”, - цитирует администрацию РБК.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Ущерб социально значимой инфраструктуре Еланского района также не был нанесен, заявили власти.

Как пишет Лента.ру, место падения неизвестного объекта оцепили, туда прибыли сотрудники МЧС: “Из обломков видны торчащие пучки цветных проводов, надписи на корпусе сделаны по-русски, это следует из фотографий очевидцев”.

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