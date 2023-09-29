На Tesla подали в суд за домогательства и притеснения на заводе компании

EEOC утверждает, что завод был пронизан расовыми оскорблениями, эпитетами и оскорбительными расовыми стереотипами, что создавало враждебную атмосферу для чернокожих сотрудников. Кроме того, утверждается, что чернокожие сотрудники, выражавшие беспокойство по поводу обращения с ними, подвергались преследованиям или увольнениям.

В иске подробно описываются случаи расистских граффити, включая угрозы и «слово на букву N», которые были обнаружены в различных помещениях предприятия, от рабочих мест до туалетных кабинок. По словам чернокожих сотрудников, они часто сталкивались с подобными оскорбительными изображениями.

Эти обвинения согласуются с предыдущими жалобами и исками чернокожих сотрудников против Tesla, в том числе с решением о возмещении ущерба в размере 137 млн долларов бывшему сотруднику в 2021 г., который обвинил компанию в игнорировании широко распространенного расизма.