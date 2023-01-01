На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско

Компания арендует 30-й этаж здания Hartford Building, расположенного по адресу 650 California Street в Сан-Франциско. Жалоба подана в Высший суд округа. Согласно недавнему сообщению New York Times компания "на несколько недель" прекратила платить за аренду всех своих глобальных офисов, чтобы сэкономить на расходах.

К слову об экономии Маска, компании также предъявлен иск за неуплату 197 725 долларов за чартерные рейсы, которыми Маск пользовался в первую неделю работы в Twitter. По сообщениям, за тот же период времени Маск привлек "более полдюжины" юристов из SpaceX для усиления юридической команды Twitter.