На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-Франциско

На Twitter подали в суд за неуплату аренды офиса в Сан-ФранцискоДолг составляет 136 250 долларов
California Property Trust, владелец здания, в котором находится штаб-квартира Twitter, подала в суд на компанию Илона Маска за неуплату арендной платы в размере 136 250 долларов.
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Компания арендует 30-й этаж здания Hartford Building, расположенного по адресу 650 California Street в Сан-Франциско. Жалоба подана в Высший суд округа. Согласно недавнему сообщению New York Times компания "на несколько недель" прекратила платить за аренду всех своих глобальных офисов, чтобы сэкономить на расходах.
К слову об экономии Маска, компании также предъявлен иск за неуплату 197 725 долларов за чартерные рейсы, которыми Маск пользовался в первую неделю работы в Twitter. По сообщениям, за тот же период времени Маск привлек "более полдюжины" юристов из SpaceX для усиления юридической команды Twitter.