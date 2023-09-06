На Twitter подали в суд за помощь правительству Саудовской Аравии: новые детали

Изначально иск был подан Аредж аль-Садхан, сестрой бывшего саудовского гуманитарного работника Абдулрахмана аль-Садхана, который был заключен в тюрьму на 20 лет за критические твиты в адрес правительства. Аль-Садхан утверждает, что Twitter передал информацию о ее брате саудовскому правительству, что привело к его похищению и пыткам.

В иске теперь утверждается, что компания Twitter закрывала глаза на деятельность саудовского правительства, чтобы защитить свои деловые отношения с монархией. Кроме того, в иске говорится о прошлых случаях шпионажа в пользу Саудовской Аравии со стороны Twitter, в том числе о бывшем менеджере, осужденном за шпионаж в пользу Саудовской Аравии.

Также есть сведения, что Twitter передавал Саудовской Аравии больше информации о пользователях, чем другим странам, а саудовские оперативники злоупотребляли срочными запросами на доступ к данным пользователей.