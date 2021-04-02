На учениях ракетного комплекса «Ярс» впервые использовали СВЧ-пушку

Барнаульское ракетное соединение применило машину дистанционного разминирования «Листва», поясняет «РИА Новости». Эта машина нейтрализовала дистанционно управляемые взрывные устройства на маршрутах стратегических комплексов «Ярс». Всего для учений было заложено около 20 взрывных устройств. «Листва» обезвредила их все, в том числе те, что были расположены в 50 метрах от трассы.

Машина использует электромагнитное излучение для разминирования устройства с электронными компонентами. В Минобороны подчеркнули, что ранее такую технологию подобным образом не использовали.

«Листва» применяется для сопровождения не только «Ярсов», но и ракетных комплексов «Тополь-М».