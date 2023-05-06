На удаление техники Huawei и ZTE из сетей связи США нужно ещё $3 млрд

По оценкам FCC, потребуется более 3 миллиардов долларов в дополнение к уже выделенным 1,9 миллиардам на демонтаж китайского оборудования. В письме, направленном в сенатский комитет по коммерции, Розенворсел объяснила, что, хотя FCC может финансировать разумные оценки расходов, для покрытия дефицита требуется дополнительно $3,08 млрд.

Хотя США начали кампанию по отказу от китайской продукции в 2020 году, соблюдение этих стандартов было непоследовательным. Само правительство продолжает закупать китайское оборудование, а местные власти не изменили политику закупок. Поставщики телекоммуникационных услуг заявили о срочности и трудностях в реализации программы замены оборудования, особенно сельские поставщики, которые полагаются на федеральное возмещение для замены «ненадежного» оборудования и поддержания обслуживания.