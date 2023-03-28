На Украине частично перестал работать спутниковый интернет Starlink

По словам основателя медиагруппы «Народный Starlink» Владимира Степанца, блокировка коснулась многих пользователей компании. При подключении люди видят надпись «No active account».

Проблема в том, что мошенники покупают терминалы по акции, а перепродают по полной цене. Устройство активируется, но не имеет привязанной оплаченной подписки. В результате терминал блокируется.

Starlink поставляет на Украину огромное количество терминалов, множество из которых попадают в вышеописанную схему. «В руках у мошенников оказались десятки тысяч терминалов, которые по сути были украдены у компании SpaceX», — отметил Степанец.

Причём пользуются ворованными устройствами и военные, и благотворительные фонды, и волонтёры. Потому что купить терминалы через посредников дешевле, чем официально.