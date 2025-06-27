На Украине испытали копию российских «умных» бомб с планирующим модулем

На кадрах видно, как с самолёта Су-24М сбрасывается бомба ФАБ-500 с украинским модулем, разработанным КБ «Медоед». После сброса у бомбы раскрываются крылья, и она летит к цели по заранее заданным координатам.

Заявленная дальность — до 60 километров, в будущем её хотят увеличить до 80 км. Однако в канале сомневаются в точности таких ударов: Украина, мол, не располагает надёжными GPS-системами, особенно в условиях активных помех, создаваемых российской защитой. Также отмечается, что на вооружении ВСУ немного самолётов, способных применять такие бомбы. Кроме того, российские системы ПВО, например «Бук-М3», могут перехватывать эти боеприпасы ещё на подлёте. Украинские самолёты, которые будут подниматься на нужную высоту для сброса, также рискуют быть сбиты комплексами С-300, С-400 или истребителями с ракетами Р-37.