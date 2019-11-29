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На Украине испытали оружие для уничтожения Крымского моста за несколько минут
Дальше будут его только совершенствовать
На Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Ранее оружие называли способным уничтожить Крымский мост за несколько минут.
Во время испытаний ракета пролетела без отклонений от маршрута на установленных высотах. В целом дальность полёта «Нептуна» составила 250 километров. Сообщается, что такие показатели были достигнуты впервые.
Как заявил представитель Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч», испытания свидетельствуют об успешном окончании разработки Р-360 как летательного аппарата. Дальше будут только улучшать боевые характеристики ракеты.
Напомним, летом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что «Нептуны» способны разрушить Крымский мост за несколько минут.
Скорость ракеты достигает почти 900 километров в час, высота полёта — от трёх до десяти метров выше уровня моря.