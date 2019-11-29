На Украине испытали оружие для уничтожения Крымского моста за несколько минут

Как заявил представитель Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч», испытания свидетельствуют об успешном окончании разработки Р-360 как летательного аппарата. Дальше будут только улучшать боевые характеристики ракеты.

Напомним, летом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что «Нептуны» способны разрушить Крымский мост за несколько минут.

Скорость ракеты достигает почти 900 километров в час, высота полёта — от трёх до десяти метров выше уровня моря.