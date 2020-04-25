На Украине испытали ракетную систему залпового огня

Об этом пишет издание «Известия», опираясь на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он рассказал, что предварительные испытания системы завершились удачными запусками. Дистанция и радиус поражения целей соответствовали тактико-техническим задачам. Дальность полёта ракеты превысила 110 километров.

Данилов считает, что «Ольха-М» станет самой мощной по дальности поражения боевой установкой сухопутного базирования у Вооружённых сил Украины.

«Известия» также напоминает, что на прошлой неделе директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, будто Украина может нанести удар по российским объектам системой «Ольха». Он также рассказал, что его завод, который занимается производством ракетного топлива, оказался в тяжёлой ситуации из-за кризиса.