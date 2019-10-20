На Украине испытали ударный беспилотник «Демон»

Об этом сообщает украинский сайт «Народная правда». По информации журналистов, ударный беспилотник оснащён гранатомётами РПГ-22 калибра 72,5 мм весом 2,8 кг. Максимальная дальность стрельбы же составляет 250 м.

Во время испытаний дрона произвели проверку прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатомётами РПГ-22.

Беспилотный аппарат разработала киевская компания Matrix UAV. Впервые о его создании она сообщила ещё в августе 2018 года.

«Известия» напомнили, что ранее директор российского Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) заявил, что украинскому оружию никогда не удастся стать сильным конкурентом российскому.