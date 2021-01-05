На Украине изготовили первую партию реактивных снарядов «Тайфун-1»

Как пишет «Военное обозрение», конструкторское бюро «Южное», выпустило материал в целом по итогам деятельности за 2020 год. Пока неясно, поступила ли партия «Тайфунов-1» на вооружение частей Вооружённых сил Украины.

Боеприпасы, впрочем, прошли испытания. В 2019 году были проведены стрельбы «Тайфунами-1» на расстояние около 5 километров. Эту дистанцию назвали минимальной.

Журналисты отметили, что реактивный снаряд 9Н221Ф «Тайфун-1» имеет калибр 122 мм. Его максимальная дальность равна 40 километрам. Тип боевой части у него осколочно-фугасный. Боеприпас можно использовать на различных видах реактивных систем залпового огня.