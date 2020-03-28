На Украине начались испытания нового миномёта

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ). Новый миномёт испытывают на общевойсковом полигоне рядом с посёлком Гончаровское в Черниговской области. В тестировании оружия участвуют не только военные, но и специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. По итогам испытаний вынесут решение о том, принимать миномёт на вооружение или нет.

Сообщается, что новый МП-120 калибром 120 мм предназначен для уничтожения и подавления навесным огнём солдат и огневых средств противника. Причём неважно, расположены они открыто или же в укрытиях полевого типа.