На Украине нашли новый «Стоунхендж»

Всего на месте экспедиции археологи обнаружили около двадцати захоронений. Наиболее интересной находкой стал курган высотой 7,5 метра и шириной 5 метров возрастом около 5 500 лет. В этом кургане было 11 могил и каменные глыбы, называемые кромлехами.

Учёные пришли к выводу, что холм был очень важным местом, где могли хоронить вождей и шаманов. Найденные каменные плиты расположены по кругу и вкопаны в землю на метр. В высоту каждая глыба составляет два метра. Всего учёные раскопали около двух десятков столпов. Сооружение похоже на Стоунхендж, и, видимо, тоже имело сакральное значение.

Сообщается, что Новоалександровский курган хотят частично отреставрировать и превратить в музей.