На Украине нашли применение не умеющим стрелять танкам

Как напоминает «Российская газета», украинские Т-84 провалились на соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge в 2018 году. Машины имели проблемы с орудиями, системами заряжания и другими расположенными в башне механизмами. Танки, как сообщается, практически были лишены возможности стрелять. По старым видеороликам, например, было видно, что ствол пушки «ходил ходуном», и снаряды пролетали мимо мишени.

Теперь в сети появился новый ролик с участием Т-84. Оказалось, что украинские курсанты используют его для отработки навыков буксировки повреждённой техники.

Журналисты также напоминают, что в США Т-84 применяются в качестве «подопытных кроликов» для тестирования нового оружия.