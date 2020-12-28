На Украине обанкротился производитель бронемашин для армии

Как пишет «Военное обозрение», в настоящее время уже закрыт завод в Черкассах, который выпускал технику для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работников сократили, поэтому в цехах завода пусто.

В «Богдан Моторс» рассказали, что на Украине практически невозможно было получить кредиты на выполнение государственных оборонных заказов. Нарастить производственные возможности предприятий тоже не удавалось. Доходы «Богдан Моторс» упали в несколько раз, сообщают журналисты. В конце финансового года один из кредиторов компании открыл делопроизводство о начале процедуры банкротства предприятия.

«Военное обозрение» напоминает, что в ещё в октябре на Украине решили возобновить контракт на поставку базовых бронемашин для мобильной батареи 120-мм миномётов ВСУ. Но, похоже, этого не случится.