На Украине оценили мощь российского Черноморского флота

Адмирал заявил, что ситуация в Черноморском регионе нестабильна, и надежды на её стабилизацию нет. За последние шесть лет Россия успела перевооружить весь корабельный состав Черноморского флота.

Главком ВМС рассказал, что вместо 29 кораблей у России на черноморском направлении теперь есть 42. 12 из них — носители ракетного оружия. Так суммарный залп ракетами «Калибр» составляет 72 пуска. А если же посчитать Каспийскую флотилию и береговые комплексы «Бастион» и «Бал», то получается примерно 120 ракет.

Кроме того, на Чёрном море базируются семь подлодок, шесть из которых адмирал признал «современными и очень эффективными». Отметил он и «мощный авиационный компонент».