Наука и технологии
Вчера 19:18
На Украине поймали хакеров, которые взломали тысячи серверов по всему миру
Они делали это на заказ
В Харьковской области разоблачили хакерскую группировку, которая взломала более 20 тысяч серверов по всему миру. Она действовала с 2014 года.
Хакеров поймали сотрудники украинской киберполиции. В состав группировки входили трое украинцев и один иностранец. Они выполняли заказы на взлом серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США. В основном атаковали серверы частных компаний или физических лиц.
Хакеры эксплуатировали уязвимости в операционной системе Windows. Некоторые серверы специалисты использовали в собственных целях, например для DDoS-атак и создания ботнетов для майнинга.
Средства хакерам переводили на крипто- и электронные кошельки. На нескольких из них нашли почти $80 тысяч (около 4,96 миллиона рублей по текущему курсу).