На Украине поймали хакеров, которые взломали тысячи серверов по всему миру

Хакеров поймали сотрудники украинской киберполиции. В состав группировки входили трое украинцев и один иностранец. Они выполняли заказы на взлом серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США. В основном атаковали серверы частных компаний или физических лиц.

Хакеры эксплуатировали уязвимости в операционной системе Windows. Некоторые серверы специалисты использовали в собственных целях, например для DDoS-атак и создания ботнетов для майнинга.

Средства хакерам переводили на крипто- и электронные кошельки. На нескольких из них нашли почти $80 тысяч (около 4,96 миллиона рублей по текущему курсу).