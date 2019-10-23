На Украине показали новую снайперскую винтовку под патроны НАТО

Сообщается, что винтовка была принята на вооружение украинской армии ещё в конце 2017 года. Сейчас же состоялась видеопрезентация.

По словам создателей винтовки из компании «Укроп», UAR-10 разрабатывали на основе американской винтовки AR-10. Украинское оружие имеет хромированный стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Дальность прицельной стрельбы равна 1200 м, скорострельность винтовки составляет 21 выстрел в минуту. Длина UAR-10 зависит от положения телескопического приклада: может быть равна как 103, так и 124 см. Весит оружие около 5 кг.

UAR-10 должна заменить в армии Украины СВД советского производства. Пока на новые винтовки, а также на американские SAVAGE и BARRETT полностью перешли только силы специальных операций и десантно-штурмовые войска ВСУ.