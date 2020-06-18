На Украине показали освоение американского гранатомёта

Как пишет издание «Военное обозрение», действия украинских нацгвардейцев контролируют и корректируют опытные инструкторы. Бойцы стреляют по различным мишеням.

Как рассказал один гранатомётчик, сначала бойцы занимают огневой рубеж, затем работают по двум целям, после этого забегают за укрытия и «дорабатывают» десять патронов (гранат) по противнику. Украинский военный отметил, что гранатомёт PSRL-1 удобен в эксплуатации.

Журналисты напомнили, что поставки данного оружия из США на Украину начались в 2018 году. Тогда Национальной гвардии передали 500 гранатомётов. Также в «Военном обозрении» указали, что PSRL-1 называют обновлённым клоном советского РПГ-7. Дальность прицельной стрельбы оружия составляет 800 метров, гранатомёт рассчитан на тысячу выстрелов.