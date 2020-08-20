На Украине построят крупнейший в Европе дата-центр

Как пишет Naked Science, на юге Украины сейчас наблюдается перепроизводство энергии. Для этой избыточной энергии нашли применение — её можно использовать для работы крупнейшего в Европе дата-центра. Оператор АЭС Украины уже подписал меморандум о его строительстве с компанией H2.

В будущий дата-центр инвестируют $700 млн. Пока про него известно только то, что мощность объекта составит около ⅙ части мощности самой станции.

Отмечается, что подписание меморандума произошло в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. То есть проект считается важным.

Дата-центр — это здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к сети.