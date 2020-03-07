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На Украине предложили усилить флот списанными американскими кораблями
Это помогло бы «изменить баланс сил на Чёрном море»
Украинский военный эксперт предложил усилить флот страны списанными американскими кораблями. Это якобы поможет изменить баланс сил на Чёрном море.
Так считает заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он отметил, что, если говорить об усилении Украины на морском направлении, то там могут помочь только США. Эксперт уверен, что американским партнёрам стоило бы передать Украине какое-то количество «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток таких судов с крылатыми ракетами якобы могут изменить баланс сил в Чёрном море.
Издание «РИА Новости» напомнило, что в последние годы Военно-морские силы (ВМС) Украины испытывают серьёзные проблемы. Кроме того, в сентябре прошлого года Береговая охрана США уже передала стране два списанных патрульных катера.