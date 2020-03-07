На Украине предложили усилить флот списанными американскими кораблями

Так считает заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он отметил, что, если говорить об усилении Украины на морском направлении, то там могут помочь только США. Эксперт уверен, что американским партнёрам стоило бы передать Украине какое-то количество «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток таких судов с крылатыми ракетами якобы могут изменить баланс сил в Чёрном море.

Издание «РИА Новости» напомнило, что в последние годы Военно-морские силы (ВМС) Украины испытывают серьёзные проблемы. Кроме того, в сентябре прошлого года Береговая охрана США уже передала стране два списанных патрульных катера.