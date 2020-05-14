На Украине предложили заблокировать Telegram

Как пишут украинские СМИ, депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Виктория Подгорная поделилась в Facebook идеей ограничения доступа к мессенджеру.

Она написала: «Друзья, есть вопрос. Как вы относитесь к идее закрытия “Телеграма” — учитывая его бэкграунд, так сказать? Почему ОК (прим. “Одноклассники”), “ВКонтакте” закрыты, а “Телеграм” цветёт и распространяется, хотя часто используется в сомнительных, а иногда и преступных целях?».

Сообщается, что позже Подгорная удалила публикацию, но в сети сохранились скриншоты.