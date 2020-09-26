На Украине приостановили полёты на самолётах, аналогичных потерпевшему крушению Ан-26

Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Олег Татаров. По его словам, поручение Зеленского уже выполняется.

Напомним, вечером 25 сентября самолёт Ан-26 разбился рядом с городом Чугуев Харьковской области. Аппарат совершал учебно-тренировочный полёт. На борту самолёта находились курсанты местного авиационного училища. Выживший курсант рассказал, что при крушении всё случилось быстро и «было непонятно, что происходит». По словам молодого человека, всё происходило, как в компьютерной игре.

Предварительная причина крушения самолёта Ан-26 — отказ левого двигателя.