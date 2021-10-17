На Украине признали нехватку артиллерийских снарядов

Наука и технологии
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На Украине признали нехватку артиллерийских снарядовРуководство призвали решать проблему
Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что, несмотря на заявления украинского руководства, Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватает артиллерийских снарядов.
Об этом пишет «Военное обозрение». Издание отмечает, что Бутусова считают на Украине «человеком Турчинова».
Сообщается, что нехватка снарядов настолько серьёзна, что их хватит лишь на несколько часов боя. В целом, Бутусов назвал имеющиеся запасы «мизерными» и призвал Минобороны решать этот вопрос как можно скорее.
Журналисты указывают: проблемы с артиллерийскими снарядами на Украине косвенно подтверждает и тот факт, что Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ признал годными купленные в Чехии «восстановленные» 100-мм снаряды для пушек МТ-12. Это боеприпасы выпуска 1986-1988 годов.