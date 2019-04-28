На Украине признали вероятность повторения чернобыльской катастрофы

Одним из таких объектов является Запорожская АЭС. Депутат рассказал, что к нему часто обращаются сотрудники подобных предприятий с сообщениями об опасных ситуациях. А возникают такие ситуации из-за отсутствия контроля и проверок со стороны ответственных за это ведомств. Депутат назвал предприятия «бомбой замедленного действия».

Напомним, катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался четвёртый энергоблок станции. Одной из причин аварии считается неэффективность режима надзора за безопасностью на предприятии и ряд ошибок персонала, нарушившего инструкции. Также признаётся, что реактор имел недостатки в конструкции.