На Украине призвали к бойкоту Apple из-за российского Крыма в приложениях

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины заявил, что украинцам следует отказаться от использования продукции Apple после принятия компанией такого решения.

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать: "А ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем"», — написал в Twitter экс-министр.

Он считает, что «такой бренд» не может быть «номером один».