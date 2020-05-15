На Украине продлили запрет российских сайтов и социальных сетей

Об этом стало известно благодаря указу, опубликованному на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что нескольким ранее представителями Службы безопасности страны было предложено продлить санкции против ряда российских социальный сетей, в числе которых “ВКонтакте" и "Одноклассники”. Кроме того, запретить доступ было предложено и к таким сервисам, как Яндекс, Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". А буквально вчера мы писали о том, что депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Виктория Подгорная намекнула на блокировку на Украине популярного российского мессенджера Telegram.

Известно, что запрет российских сайтов и социальных сетей на Украине был продлен президентом Украины Владимиром Зеленским вплоть до 2023 года.