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На Украине прошли испытания американских патрульных катеров
Страна недавно получила два судна из США
Военно-морские силы Украины провели испытания с выходом в акваторию Чёрного моря катеров типа Island, полученных от США.
Катеры называются Р191 «Старобельск» и Р190 «Славянск». На Украину, в порт Одессы, их недавно доставили из США на борту американского контейнеровоза Ocean Freedom. На испытаниях судна вышли в открытое море с целью проверки работы всех механизмов и систем. На борту катеров находились американские специалисты.
Судна также проверили на скоростных режимах. «Старобельск» удалось разогнать до 28 узлов, а «Славянск» — до 27 узлов. Водоизмещение катеров составляет 169 тонн, длина — 34 метра. Поместиться на них может экипаж из 16 человек.
Ранее стало известно, что командование Военно-морских сил Украины ведёт переговоры с Береговой охраной США о получении ещё четырёх катеров типа Island.