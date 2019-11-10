На Украине прошли испытания американских патрульных катеров

Катеры называются Р191 «Старобельск» и Р190 «Славянск». На Украину, в порт Одессы, их недавно доставили из США на борту американского контейнеровоза Ocean Freedom. На испытаниях судна вышли в открытое море с целью проверки работы всех механизмов и систем. На борту катеров находились американские специалисты.

Судна также проверили на скоростных режимах. «Старобельск» удалось разогнать до 28 узлов, а «Славянск» — до 27 узлов. Водоизмещение катеров составляет 169 тонн, длина — 34 метра. Поместиться на них может экипаж из 16 человек.

Ранее стало известно, что командование Военно-морских сил Украины ведёт переговоры с Береговой охраной США о получении ещё четырёх катеров типа Island.