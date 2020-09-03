На Украине раскритиковали машину на базе «недоделанной» российской «Арматы»

В Defence Express отметили, что Россия завалила сроки поставок «Арматы», но уже говорит о создании на её базе новой машины. Недавно гендиректор «Уралвагонзавода» рассказал, что для этого на платформу «Армата» нужно будет установить боевой модуль в калибре 57 мм. Украинский журналист напомнил, что ранее «Уралвагонзавод» уже разработал небольшую серию из десяти БМПТ под названием «Терминатор». Но она так и «не смогла заинтересовать российских военных».

Автор материала подытожил, что концепция БМПТ остаётся спорной, а говорить об уместности использования «Арматы» и не приходится.