На Украине раскритиковали новый российский танк

Об этом пишет российское издание «Лента.ру», ссылаясь на украинское Defense Express. В материале утверждается, что российские военные начали получать «очередную модернизацию Т-72» под названием Т-90М «Прорыв». Появление последнего — это якобы попытка России прикрыть «провал» с производством Т-14 «Армата».

В материале Defense Express сказано, что первоначально недостатки Т-90 проявились в Индии, когда местные Т-90С «столкнулись с критическими проблемами, в первую очередь, с перегревом двигателя и быстрым выходом его из строя». При этом, как пишут журналисты, российские танки и сейчас используют фактически ту же конструкцию двигателя.

Проблемы с двигателем якобы не избежал Т-90М «Прорыв». Из-за этого танк по своей удельной мощности уступает практически всем конкурентам.