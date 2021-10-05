Наука и технологии
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На Украине раскритиковали российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»Сочли, что испытания могли быть неуспешными
Издание «Военное дело» привело обзор украинской прессы, из которого стало ясно, что украинцы сомневаются в успешности недавних запусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
Украинские обозреватели заявили, что видео с запуска, которым поделилось Минобороны, было «довольно сомнительного качества». На нём можно было увидеть пуск ракеты с подлодки, которая находится в надводном положении. Украинские авторы отметили, что на видео не показан момент попадания «Циркона» в цель.
Обозреватели считают, что причиной тому могла стать несовершенная система наведения, которая делает ракету «слепой».
Стоит отметить, что многие другие обозреватели оценили испытания «Циркона» как успешные. В Military Watch заявили, что они демонстрируют, как ракета может увеличить огневую мощь кораблей России.