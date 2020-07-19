На Украине раскрыли секреты модернизации танков Т-64

Как пишет «Военное обозрение», Вооружённые силы Украины недавно получили партию улучшенных Т-64. По словам директора ЛБТЗ, танки теперь имеют «новейшие средства навигации и связи, а также приборы ночного видения». Кроме того, модернизация коснулась систем управления огнём. На машины установили новые комплекты динамической защиты.

Заказ на серийный ремонт и модернизацию Т-64 поступил ЛБТЗ от Минобороны Украины в 2017 году. Работы начались в 2019. Сколько именно отремонтированных и улучшенных Т-64 получили ВС Украины, не сообщается. Упоминается только «около десяти бронемашин».

Напомним, средний танк Т-64 был разработан в СССР. Он имеет 115-мм пушку 2А21 с боекомплектом в 40 снарядов.