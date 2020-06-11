На Украине рассказали о сложностях в поиске покупателей советских истребителей МиГ-29

Такая информация появилась в украинском издании Defense Express. В России о материале сообщает «Лента.ру». По данным украинских журналистов, многие владельцы истребителей МиГ-29 пытаются продать их после приобретения новых самолётов, но им это не удаётся.

В материале говорится о Болгарии, которая планирует продать несколько истребителей МиГ-29, поскольку им на смену должны прийти американские F-16V Fighting Falcon.

«Однако продажа МиГ-29 является непростой задачей. Германия продала 22 МиГ-29 Военно-воздушным силам Польши в конце 2003 года по символической цене 1,00 евро за каждый... Венгрия пытается продать МиГ-29 уже много лет, но безуспешно», — сказано в Defense Express.