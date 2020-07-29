На Украине рассказали об опасности российских ракетных комплексов с ИИ

Такое предположение опубликовали на украинском портале Defense Express. В целом, комплекс «Панцирь-С» может защищать важные объекты от ударов различными воздушными средствами поражения: начиная от крылатых ракет, и заканчивая дронами-«камикадзе».

Сообщается, что «Панцирь-С» теперь может самостоятельно, то есть без участия человека, искать цели, оценивать их и ликвидировать. Такая автоматизированная система позволяет сэкономить время и увеличивает скорость реагирования на угрозы.

Однако на Украине считают, что это же может приводить к фатальным ошибкам, в том числе к гибели мирных граждан.