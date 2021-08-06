На Украине разрешат рассчитываться криптовалютой

При этом в законопроекте прописано, что криптовалюты не являются платёжным средством. Тем не менее, он оставляет легальными операции эквайринга. «Сегодня законодательство на Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки», — пояснил замминистра. По аналогии с долларами будет проходить и «мгновенная конвертация валют».

В итоге «на Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника».

ТАСС напоминает, что законопроект «О виртуальных активах» был принят в первом чтении в Верховной раде 2 декабря 2020 года.