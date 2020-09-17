На Украине решили восстановить советский танк Т-64БМ2

Всего на заводе восстановят 13 танков. Сумма контракта равна 136 млн гривнам.

Т-64БМ2 — это модернизация боевых машин, которые выпускались до 1987 года, напоминает «Российская газета». Внешне танки похожи на боевую машину «Булат», которая была создана на другом предприятии Харькова — заводе транспортного машиностроения.

Т-64БМ2 должны будут получить более мощные двигатели, скорее всего, 850-сильные 5ТДФ-М, новую «реактивную броню», улучшенные ночные прицелы и средства связи. Журналисты отметили, что эти доработки хоть и повысят возможности танков, но не сделают их по-настоящему современными машинами.