На Украине случайно попали зенитной ракетой во двор жилого дома

Украинские СМИ сообщают, что 2 апреля недалеко от Международного центра миротворчества и безопасности во двора частного дома в селе Верещица упал снаряд. Он не разорвался, и никто от падения не пострадал.

Позже министр обороны Украины прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что причиной падения стали устарелость и неисправность зенитной ракеты. Пуски снарядов производились во время плановых мероприятий по боевой подготовке.

Сообщается, что данная ракета была произведена ещё в 1985 году, то есть 35 лет назад. Что интересно, в прошлом году боеприпас признали пригодным для использования. Однако свою лепту могла внести бортовая аппаратура.

Министр обороны решил приостановить стрельбы зенитного ракетного комплекса до завершения расследования и проверки всех ракет данной серии.