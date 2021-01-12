На Украине советские пушки выдавали за новые украинские

Как пишет «Российская газета», завод получал для новых танков старые советские 125-мм стволы пушек 2А46М. По документам же на боевых машинах должны были стоять гладкоствольные украинские орудия КБА-3.

Отмечается, что происхождение советских стволов не установлено. Их «реставрировали», чтобы выдать за новые. «После чего стволы консервировались и упаковывались», — рассказывают источники.

Всего в Харьков доставили пушечных стволов на сумму 27,51 млн гривен, хотя стоимость изделий составляла 12,59 млн гривен.

Журналисты напомнили, что КБА-3 начали производиться на Украине в 1998 году.