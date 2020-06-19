На Украине создали непригодные для стрельбы миномёты

Речь идёт о самоходных миномётах «Барс-8ММК». Сообщается, что орудия получили некондиционные стволы. Кроме того, отсутствовали таблицы стрельбы. Интересно, что ранее «Барсы» успешно прошли приёмо-сдаточные испытания в «Укроборонпроме».

«Российская газета» рассказала, что по проекту броневик «Барс» снабдили 120-миллиметровым миномётом. В транспортном положении орудие размещается за бронёй в задней части автомобиля. Имеется укладка с боекомплектом на 60 выстрелов. Перед стрельбой ствол с плитой выдвигается из кузова. Наведение происходит автоматически по заданным координатам. Подготовка к стрельбе занимает 35 секунд.

Журналисты отмечают, что идея у проекта была хорошая, но подкачало исполнение.