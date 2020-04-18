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На Украине создали робота-полицейского с сеткой

А ещё с баллоном слезоточивого газа
На Украине создали робота-полицейского с сеткой. Он построен на основе роботизированной платформы «Скорпион».

Сообщается, что создателем робота стала украинская компания «Инфоком ЛТД». Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на Лигу оборонных предприятий.

Новый робот получил навесное оборудование для выполнения задач: дистанционно управляемые метатель сетки, баллон со слезоточивым газом, стробоскоп-мигалку, монитор, устройство громкой связи, микрофон, лидар, радар, тепловизор, видеокамеры, датчик геолокации и инерциальные датчики. Тепловизор, например, может измерять температуру тела человека. Сетку можно использовать для борьбы с агрессивными нарушителями закона.

Устройство может управляться человеком дистанционно или работать автономно. Робот способен использовать Wi-Fi, Bluetooth, 3G и LTE. Сообщается, что новинку предлагают использовать для патрулирования улиц во время пандемии.

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