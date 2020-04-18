На Украине создали робота-полицейского с сеткой

Сообщается, что создателем робота стала украинская компания «Инфоком ЛТД». Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на Лигу оборонных предприятий.

Новый робот получил навесное оборудование для выполнения задач: дистанционно управляемые метатель сетки, баллон со слезоточивым газом, стробоскоп-мигалку, монитор, устройство громкой связи, микрофон, лидар, радар, тепловизор, видеокамеры, датчик геолокации и инерциальные датчики. Тепловизор, например, может измерять температуру тела человека. Сетку можно использовать для борьбы с агрессивными нарушителями закона.

Устройство может управляться человеком дистанционно или работать автономно. Робот способен использовать Wi-Fi, Bluetooth, 3G и LTE. Сообщается, что новинку предлагают использовать для патрулирования улиц во время пандемии.