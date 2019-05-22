На Украине создан бронированный боевой робот «Ласка»

Новый робот может доставлять боеприпасы, перевозить раненых, а также осуществлять огневую поддержку боевых подразделений. Робота сконструировали на базе квадроцикла и оснастили пулемётом ПКМ калибром 7,62 миллиметра.

Бортовую электронику в «Ласка 2.0» питает аккумулятор, а сама машина передвигается при помощи двигателя внутреннего сгорания. Один заряд аккумулятора может обеспечить сутки автономной работы средств связи, радаров и камер робота. Управляется «Ласка 2.0» дистанционно (до 2 км) по Wi-Fi.

По словам создателей, робот уже прошёл первый этап боевых испытаний. Полностью протестируют машину до конца 2019 года.