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На Украине создан бронированный боевой робот «Ласка»

Он управляется дистанционно
Украинская компания «Инфоком ЛТД» показала нового боевого робота «Ласка 2.0». Он представляет собой беспилотную бронированную машину.

Новый робот может доставлять боеприпасы, перевозить раненых, а также осуществлять огневую поддержку боевых подразделений. Робота сконструировали на базе квадроцикла и оснастили пулемётом ПКМ калибром 7,62 миллиметра.

Бортовую электронику в «Ласка 2.0» питает аккумулятор, а сама машина передвигается при помощи двигателя внутреннего сгорания. Один заряд аккумулятора может обеспечить сутки автономной работы средств связи, радаров и камер робота. Управляется «Ласка 2.0» дистанционно (до 2 км) по Wi-Fi.

По словам создателей, робот уже прошёл первый этап боевых испытаний. Полностью протестируют машину до конца 2019 года.

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